Accusé de détenir des "esclaves sexuels", le chanteur R.Kelly sort pour la première fois de son silence dans une vidéo - Regardez

Comme jeanmarcmorandini.com vous le raconte depuis plusieurs jours, le rappeur R.Kelly est au cœur d'une enquête publiée par le BuzzFeed. Il est accusé d'avoir retenu contre leur gré, six femmes dans des maisons, situées à Chicago et Atlanta, transformées en "temple sexuel". D'après la mère de l'une des "victimes", : «Il faut demander la permission pour de la nourriture. Il faut demander la permission pour aller aux toilettes… R.Kelly est passé maître dans l'art de la manipulation. Il a un harem de marionnettes». Les jeunes femmes seraient obligées de demander la permission pour sortir, de jeter leur téléphone portable et d'utiliser celui donné par R. Kelly et surtout, de se soumettre à des ébats sexuels filmés que le chanteur partagerait ensuite à ses proches.

Pourtant une enquête de police a déterminé qu'il s'agissait de "relations consentantes entre personnes majeures".

Pour la première fois depuis le début du scandale, l'interprète de I Believe, I Can Fly s'est exprimé sur Twitter. Dans cette vidéo posté sur son compte, il qu'il compte bien honorer les prochaines dates de ses concerts malgré la polémiquer.

"Je veux juste dire à mes fans que, malgré toutes les merdes que vous entendez, je serai sur la côte Est pour assurer mes concerts. Et croyez-moi, vous tous, c'est un ramassis de conneries", a-t-il déclaré, visiblement furieux de ce qui se passe en ce moment.

Regardez



Le chanteur R.Kelly sort pour la première fois... par morandini