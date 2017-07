Johnny et Laeticia Hallyday ont multiplié cette nuit les signes pour prouver que la star va bien et se trouve à Saint Barth - Vidéo

Johnny et Laeticia Hallyday ont multiplié cette nuit les signes pour prouver que la star va bien à Saint Barth. Photo sur le compte Instagram, vidéo sur le Facebook...Il s'agissait en fait de prouver que les informations données par le magazine people Closer étaient fausses.

Closer affirmait que la chanteur était hospitalisé depuis lundi, or dès jeudi soir Laetitia a mis en ligne les photos de l'anniversaire de l'une de leurs filles à la maison en présence de Johnny et cette fois d'autres images ont été postées montrant que Johnny était bien à Saint Barth et non bloqué à Paris comme Closer l'écrivait.



