Affaire Grégory: La confrontation hier entre Murielle Bolle et le cousin qui a relancé l'affaire ne donne rien...

La confrontation devant la justice n'a en rien infléchi leurs positions: Murielle et l'un de ses cousins, dont le témoignage a été déterminant dans son incarcération fin juin, ont chacun maintenu vendredi leur version de la soirée du 5 novembre 1984, un tournant de l'affaire Grégory.

Le face-à-face des deux cousins à Dijon tournait autour d'une question centrale: celle qui avait 15 ans à l'époque a-t-elle subi "un lynchage" infligé par sa famille ce soir-là, entraînant la rétractation de son témoignage incriminant son beau-frère Bernard Laroche? C'est ce qu'a continué d'affirmer vendredi ce cousin de 54 ans, contrant les dénégations de Murielle Bolle, qui "s'est beaucoup exprimée" vendredi alors qu'elle parle peu d'ordinaire, selon Me Christophe Ballorin, l'un de ses avocats. Chacun est resté "sur ses positions", a résumé le procureur général Jean-Jacques Bosc, ajoutant toutefois que le témoignage du cousin lui paraissait "crédible par rapport à d'autres éléments du dossier".

"Ce n'est pas une affaire qui se réglera du jour au lendemain; c'est une affaire complexe", a-t-il ajouté.

"Les gendarmes poursuivent les investigations" et "d'autres auditions vont avoir lieu", a promis le magistrat lors d'une courte conférence de presse.

"Les deux discours ne concordent pas. Donc, de ce côté-là, on n'a pas beaucoup avancé", a reconnu un autre avocat de Murielle Bolle, Me Jean-Paul Teissonnière. Mais, au cours de la confrontation, "il est apparu qu'aucune violence n'a pu intervenir" avant la rétraction de sa cliente en 1984, a-t-il affirmé. "Au-delà de la question de la bonne foi ou de sa mauvaise foi (...), il y a des contradiction dans les dates" dans le discours du cousin de Murielle Bolle, a ajouté Me Teissonnière.



L'affaire du petit Grégory par morandini