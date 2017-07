Le géant informatique américain Apple arrête de commercialiser l'iPod nano et l'iPod shuffle

Le géant informatique américain Apple a cessé de commercialiser l'iPod nano et l'iPod shuffle, deux versions entrée de gamme de son célèbre baladeur numérique, annoncé le groupe.

"Aujourd'hui (jeudi), nous simplifions notre gamme d'iPod en conservant deux modèles d'iPod touch" (de différentes capacités de stockage) et "nous arrêtons l'iPod shuffle l'iPod nano", a indiqué Apple à l'AFP.

Les deux modèles ont déjà disparu du site internet d'Apple, a constaté l'AFP.

Le groupe californien avait lancé ces deux modèles il y a douze ans, plus petits et plus simples que l'iPod, lui même lancé en 2001 et qui avait contribué à révolutionner le monde des lecteurs mp3.