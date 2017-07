Furieux, Jean-Luc Mélenchon pousse un gros coup de gueule à l'Assemblée nationale ... et quitte l'hémicycle ! - VIDÉO

Les "happenings" à l'Assemblée nationale du groupe France insoumise n'en finissent plus !

Après la tenue vestimentaire contestée du député François Ruffin, les courses de Jean-Luc Mélenchon pour protester contre la baisse des APL, les députés insoumis ont quitté l'hémicycle hier soir !

Lors du décompte d'un vote d'un amendement à main levée, le président du groupe Jean-Luc Mélenchon aurait demandé un recompte.

Le président de séance Hugues Renson aurait refusé le nouveau vote au prétexte d'avoir "une meilleure vision depuis le perchoir".

Malgré les vives protestations, le président est resté inflexible : Jean-Luc Mélenchon et les députés de son groupe ont alors quitté le Palais Bourbon !

Excédé, Jean-Luc Mélenchon a déclaré au micro :

"Oui c'est saoulant. On demandait juste un geste de bonne volonté, vous ne voulez pas. Que faut-il faire ? J'essaye pas de faire céder, j'essaye de faire respecter un certain nombre de droits des uns et des autres. Maintenant vous nous dites que c'est trop cher ? On vous dérange ? Et bah débrouillez vous entre vous, nous on s'en va"

Et d'ajouter : "Vous voterez la loi tranquillement entre vous, sans avoir à subir l'inconvénient d'avoir des gens comme nous (...) Allez bonsoir !"

Regardez :