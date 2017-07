Non, la Tour Eiffel n'est pas le monument le plus visité à Paris ! Mais alors, quel lieu attire plus de 13 millions de touristes ? - Regardez

Hier, le JT de France 2 s'est intéressé au tourisme en France et plus particulièrement au sein de la capitale.

Si notre pays est le plus visité du monde, la Tour Eiffel n'est pas le monument le plus prisé par les touristes, elle arrive même en 5ème position !

On pourrait alors penser au musée du Louvre ou encore à l'arc de Triomphe... Mais eux non plus ne sont pas les monuments les plus visités...

Regardez :