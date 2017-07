Le chanteur Johnny Hallyday hospitalisé en secret depuis plusieurs jours - Il aurait repoussé son départ en vacances

Alors qu'il devait quit­ter la France dès le 27 juillet, Johnny Hallyday serait hospi­ta­lisé depuis lundi , selon le maga­zine Closer. Ses méde­cins lui ont imposé ce repos pour qu'il puisse se rendre dans les meilleures condi­tions possibles à St-Barth avec son épouse Laeti­cia et leurs filles, Jade et Joy.

Johnny Hally­day aurait subi pendant quatre jours une « batte­rie d'examens » pour véri­fier que son état de santé lui permet­tait de s'éloi­gner ainsi non seule­ment de la France, mais aussi de son domi­cile de Los Angeles, ville dans laquelle il a suivi plusieurs trai­te­ments de chimio­thé­ra­pie. Ceux-ci l'avaient laissé parti­cu­liè­re­ment fati­gué avant la tour­née des Vieilles Canailles.

Pour rappel, cela fait plusieurs mois que Johnny Hallyday suit des traitements de chimiothérapie. Une période difficile qui ne l'a pas empêché de faire le show aux côtés de ses amis Eddy Mitchell et Jacques Dutronc pendant les 17 concerts de la tournée des Vieilles Canailles. "Je vais du mieux possible, je me soigne, je lutte, je me bats et j'espère bien m'en sortir. J'avais à cœur de faire cette tournée, car pour moi c'est bénéfique moralement", avait déclaré le chanteur en conférence de presse en juin dernier.

Les proches de Johnny, interrogés par le Parisien ce matin dédramatisent l'information et la situation affirmant qu'il s'agit de simples contrôles de routine comme le chanteur en fait régulièrement. Il devrait prendre l'avion demain samedi selon entourage.