Le journal américain New York Times a gagné 114.000 abonnés en ligne au cours du deuxième trimestre, selon un communiqué publié , un rythme toujours soutenu mais qui marque un ralentissement par rapport aux six mois précédents.

Le groupe de presse, coté en bourse, comptait au 25 juin 2,33 millions d'abonnés aux seules éditions numériques, contre 1,42 million seulement un an plus tôt. Porté par la campagne présidentielle, puis par l'investiture de Donald Trump et les débuts de son mandat, le New York Times avait gagné, en net, 296.000 abonnés en ligne sur les trois derniers mois de 2016 et 348.000 au premier trimestre 2017.

Le groupe compte beaucoup sur le développement de son portefeuille d'abonnés à l'international, qui ne représente aujourd'hui que 14% du total des abonnements mais présente un taux de croissance supérieur à celui des abonnés aux Etats-Unis, a expliqué, lors d'une conférence téléphonique, le PDG Mark Thompson.

"Nous commençons à peine à exploiter ce potentiel", a déclaré le dirigeant à ce sujet, alors que le New York Times compte des abonnés dans 194 autres pays que les Etats-Unis. Le groupe ne communique plus le nombre des abonnés aux éditions imprimées, mais a indiqué jeudi que leur nombre avait augmenté de 3% au deuxième trimestre.