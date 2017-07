Pour lutter contre l'obésité, Coca-Cola lance le "Coke Zero Sugar" aux USA pour remplacer le "Coca Zero"

Le géant des sodas américain Coca-Cola a annoncé qu'il vendrait dès cet été aux Etats-Unis sa boisson "Coke Zero Sugar". Ce produit connaît déjà un certain succès à l'étranger, et la marque souhaite lutter davantage contre l'obésité.

"Nous la commercialisons aux Etats-Unis car nous pensons que cela aidera à augmenter les ventes (...). C'est une réinvention de Coke Zero", a souligné le PDG du groupe, James Quincey.

Pour la marque, ce soda, dont le goût se rapproche de celui de la version traditionnelle, a vu ses ventes fortement progresser en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique ainsi qu'en Amérique latine. Mais elle n'était pas encore en vente aux Etats-Unis, où seul le "Coke Zero" est vendu.

"Il s'agit d'aider le segment zéro-calorie de notre portefeuille de produits à se développer, ce qui joue un rôle dans la lutte contre l'obésité", a ajouté M. Quincey, affirmant que la couleur à dominante rouge de la bouteille aiderait les consommateurs à mieux l'identifier à la marque et à les fidéliser.

