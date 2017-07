Twitter a subi une nouvelle perte au 2e trimestre et son nombre d'utilisateurs mensuels a stagné - L'action s'effondre

Le réseau social américain Twitter a subi une nouvelle perte au 2e trimestre et son nombre d'utilisateurs mensuels a stagné à 328 millions sur la période, ce qui affectait son action en forte baisse jeudi à Wall Street.

Sur les trois mois d'avril à juin, Twitter a perdu 116 millions de dollars, soit 9 millions de plus qu'un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a atteint 574 millions de dollars, en recul de 5% même s'il reste supérieur aux attentes du marché qui étaient de 537 millions de dollars.

Le bénéfice par action ajusté s'est toutefois montré supérieur aux attentes à 0,08 dollar, là où les analystes financiers attendaient 3 cents de moins.

A Wall Street, l'action du groupe s'effondrait de 11,04% à 17,44 dollars vers 14h00 GMT. Le titre a perdu plus de 5% depuis le début de l'année alors que Wall Street vole de record en record et le cours stagne aujourd'hui très en-deçà de son prix d'introduction de 26 dollars en novembre 2013.

Sur un an, le nombre d'utilisateurs mensuels (MAU) a progressé de 5% mais il est resté stable par rapport aux trois premiers mois de l'année à 328 millions ce qui ne manque pas d'inquiéter le marché.

Pour ce qui est des utilisateurs quotidiens (DAU), leur nombre a progressé de 12% sur un an mais le rythme d'accroissement a baissé de 14% au premier trimestre à 12% au deuxième.