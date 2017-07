L'énorme bourde de la chanteuse Madonna de passage à Saint-Tropez, hier soir, alors que les incendies font rage

Mauvais timing pour la star mondialement connue ! Madonna, de passage à Gassin, du côté de Saint-Tropez, participait à une soirée de gala organisée par Leonardo DiCaprio, rapporte Var Matin.

C'est alors que la chanteuse s'est livrée à une prestation qui était imprévue au profit de la fondation environnementale.

Visiblement contente, Madonna a posté un cliché sur Twitter , mais la légende était quelque peu maladroite... La star a écrit : "Saint-Tropez était en feu ce soir !!!" pour souligner la bonne ambiance qu'il devait y régner.

Problème : Les alentours de Saint-Tropez et le Var plus généralement sont gravement touchés par les incendies depuis quelques jours et la métaphore utilisée par la star était sans doute involontaire, mais très indélicate...

