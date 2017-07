Et si Yves Calvi avait refusé de venir au 19h/21h de Canal + en septembre... Voici les 3 autres noms auxquels pensait la chaîne...

Et si... Et si Yves Calvi n'avait pas accepté la proposition de Canal Plus de venir prendre la relève du Grand Journal en septembre prochain... Même si le journaliste était le choix numéro un des dirigeants de la chaîne ils avaient bien sûr prévu un plan B en cas de refus de celui-ci. Le Parisien, donne ce matin le nom des trois autres journalistes et animateurs qui étaient sur la liste au cas où...

Extrait

"Parole de Gérald-Brice Viret le patron des programmes du groupe : « Yves Calvi était notre premier choix. (...) » Le présentateur historique de « C dans l'air » était dans le viseur de la chaîne cryptée depuis plus d'un an. Au cas où, la chaîne avait quand même approché Laurent Delahousse et Stéphane Bern. Michel Drucker était aussi intéressé.

« On voulait déjà approcher Yves Calvi au printemps 2016 en prévision du lancement de CNews, confie Gérald-Brice Viret. Mais à l'époque, il était encore à France 5 et on pensait qu'il était inaccessible. Et puis, il est parti sur LCI... » (...) Mais la lune de miel est de courte durée. « L'équipe de Calvi, installée trois étages au-dessus de la rédaction, n'avait pas l'impression d'avoir assez de moyens, et la direction trouvait qu'ils en demandaient trop », rapporte un cadre de la chaîne. (...)"