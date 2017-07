Déçue par les résultats, la radio parisienne Voltage va se séparer de Miko qui animait la matinale cette année

Nouveau changement à la matinale de la radio Voltage qui a décidé de se séparer de son animateur de la matinale Miko. Après avoir été un des complices de Cauet dans les années 90, il avait tenté de faire une carrière en solo en passant de France Ô à Rires et chanson. Arrivé il y a seulement un an sur Voltage il avait pour ambition de dynamiser la matinale et surtout de séduire les auditeurs. Pari raté visiblement, la station ayant décidé de se séparer de lui et de Sandra avec qui il animait l'émission en duo.

A partir de la fin du mois d'août, un nouvel animateur devrait arriver pour le 7/9 de la station locale. Il sera recruté à l'extérieur mais son nom est confidentiel pour l'instant. Il aura comme objectif de faire mieux que Miko... ce qui ne devrait pas être trop difficile !