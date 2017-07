Découvrez les vraies audiences radios en Ile de France: Forte progression de RTL, Inter, Info et RMC - Les scores des locales

Comme pour chaque vague de sondage, il n' a que des gagnants à lire le communiqués de presse des radios, pourtant voici les vrais chiffres incontestables de Médiamétrie à comparer à l'année précédente avec le tableau ci-dessous. Et une certitude 3 radios peuvent se vanter d'avoir fortement progresser, il s'agit de RTL, France Inter, France Info et RMC, cette dernière se payant même le luxe de gagner deux points et de passer ainsi devant Europe 1 qui est en recul. Forte hausse également de France Info.

Du côté des musicales c'est Skyrock qui est en tête sur l'Ile de France suivie par NRJ et Nostalgie.