Floride: La vidéo d'un requin trainé violemment par un bateau déclenche de vives réactions sur les réseaux sociaux - VIDÉO

La Commission de conservation de la faune et des poissons de Floride enquête actuellement sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux qui montre un requin traîné par une corde derrière un bateau.

La maltraitance du squale a révolté des dizaines d'internautes, qui se sont mis à la recherche des conducteurs du bateau.

"La FWC prend cela très au sérieux et enquête actuellement sur cet incident. Nous essayons également d'identifier les individus dans la vidéo et où cela a eu lieu ", a déclaré hier Rob Klepper, porte-parole de la Commission de conservation de la faune et de la flore de la Floride.

La vidéo, qui montre que le requin a été traîné au-dessus de l'eau et assommée à cause des vagues, a été partagée sur Instagram par Mark Quartiano, un chasseur de requins autoproclamé qui effectue des expéditions de pêche en haute mer.

Dans cette même vidéo, on entend un homme se réjouir de voir l'animal "presque mort".

Mark Quartiano a déclaré à ABC News qu'il avait été reçu la vidéo dans un message direct sur Instagram.

Il aurait qualifié le comportement de "pas cool".

Notons qu'en Floride, la pêche de certains requins est autorisée.

Regardez :