L'actrice Angelina Jolie révèle souffrir d'une paralysie de Bell qui touche l'ensemble des muscles de son visage

Angelina Jolie évoque également les cheveux blanc qui sont apparus et sa peau devenir plus sèche. "Je ne peux pas dire si c'est la ménopause ou si c'est juste l'année que j'ai eue", confie-t-elle.

Avant de préciser que son ablation des ovaires, pour empêcher le développement d'un cancer, a déclenché une ménopausée prématurée.

Mais aujourd'hui, tout va mieux. Elle confie: "Je me sens vraiment comme une femme, parce que je suis plus intelligente dans mes choix et que je fais passer ma famille en premier. Je prends ma vie et ma santé en main. Je pense que c'est ce qui fait qu'une femme est accomplie".

Et d'expliquer son quotidien quelque peu ordinaire: "Depuis 9 mois , j'essaie juste d'être une bonne mère au foyer, de ramasser les crottes du chien, laver la vaisselle et lire des histoires le soir. Et je m'améliore dans ces trois disciplines".