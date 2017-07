Seine Saint-Denis: Un immeuble s'est partiellement effondré sur un immeuble voisin à La Courneuve faisant deux blessés

Un immeuble en cours de démolition s'est partiellement effondré sur un immeuble voisin à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, faisant deux blessés dont un grièvement touché. Cette barre est tombée sur l'une des façades d'un bâtiment voisin, habité et haut de quatre étages.

Les pompiers ont expliqué que la démolition du bâtiment s’était avérée « plus vigoureuse que prévu et un certain nombre de matériaux sont tombés ». Une vingtaine de sapeurs-pompiers et des chiens étaient à la recherche d’autres victimes coincées sous les amas de matériaux. Ils essaient également de « consolider ce qui doit l’être » sur l’immeuble de quatre étages et examiner de « possibles défaillances ». Une quinzaine de personnes ont été évacuées.