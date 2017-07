Dossier: L'amende de 3 millions d'euros infligée par le CSA à C8 est l'une des plus lourdes sanctions prononcées depuis 1989

L'amende de 3 millions d'euros infligée par le CSA à C8 est l'une des plus lourdes sanctions prononcées par le régulateur de l'audiovisuel depuis sa création en 1989.

- 1991 : TF1 écope d'une amende de près de 5 millions de francs pour manquements aux règles du parrainage lors d'un épisode du jeu "Intervilles". En tenant compte de l'inflation, cela représenterait actuellement environ 1 millions d'euros. - 1992 : TF1 est condamnée à verser 30 millions de francs pour ne pas avoir respecté ses quotas de diffusion d'oeuvres en français. Ce qui équivaudrait aujourd'hui à 6,4 millions d'euros.

- 1995: la diffusion de la radio Skyrock est suspendue durant 24 heures, après une émission durant laquelle deux animateurs s'étaient réjouis de l'assassinat d'un policier à Nice.

- 2000 : France 2 et France 3 écopent de sanctions financières, de 500.000 et deux millions de francs respectivement. La première pour avoir fait de la publicité en faveur de boissons alcoolisées et la seconde pour publicité clandestine.

- 2002 : M6 est condamnée à payer 150.000 euros pour une publicité dissimulée du Club Med dans l'émission de téléréalité "Loft Story".

- 2008 : Skyrock doit payer 200.000 euros suite à des "manquements à la protection de l'enfance" dans l'émission de Difool. - 2010 : France 2 se voit infliger une amende de 100.000 euros après l'annonce erronée de la mort d'un enfant dans le journal de 13 heures.

- Juin 2017 : le CSA interdit pour la première fois de publicité durant 3 semaines une émission de télé, Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna sur C8, après deux séquences diffusées fin 2016, respectivement pour atteinte au respect de la personne humaine et pour sexisme.

- Juillet 2017 : le CSA récidive en infligeant à C8 une amende de 3 millions d'euros suite à autre séquence controversée diffusée en mai, un canular jugé homophobe et qui provoque un record de plaintes auprès du régulateur (près de 40.000).