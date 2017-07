Entre soulagement et colère, découvrez les premières réactions des internautes à la sanction du CSA infligée à C8

Le 7 juin dernier, Cyril Hanouna était sanctionné par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel à cause de deux séquences : la caméra cachée avec Matthieu Delormeau et la blague hors antenne de Cyril Hanouna à Capucine Anav. Aujourd'hui, le CSA a infligé une amende de 3 millions d'euros à "TPMP" en rapport à une séquence de canulars téléphoniques qui avait été jugée "homophobe".

Sur Twitter et jeanmarcmorandini.com, les réactions - positives et négatives - des téléspectateurs se multiplient et démontrent l'engouement autour du talk-show présenté par Cyril Hanouna. Dès ce matin, des milliers d'internautes avaient décidé de soutenir l'émission en alimentant le hashtag "#TousavecTPMP" sur Twitter.

Des milliers de messages sont postés par ces téléspectateurs qui estiment que le CSA s'acharne contre l'émission de C8 ou qui invoquent le droit à l'humour et à la liberté d'expression. Dans la majorité des cas, les "fanzouzes" (fans de "TPMP") affirment que ceux qui critiquent l'émission ne la regardent pas :

En opposition au hasthag #TousavecTPMP , certains n'ont pas manqué de critiquer l'émission, notamment grâce au hashtag #TouscontreTPMP:

Enfin, sur jeanmarcmorandini.com, les réactions sont également partagées :