Hanouna / CSA: Pas de suspension de TPMP, mais une énorme amende de 3 millions d'euros - C8 évoque un traitement "inéquitable et discriminatoire" et va lancer des recours - Hanouna:"Le plus important c'est qu'on sera là le 1er sept"

13h24: Cyril Hanouna vient également de poster sa première réaction

13h06: Réponse du groupe Canal Plus avec un communiqué de C8 qui évoque un traitement "inéquitable et discriminatoire" et annonce des recours

12h58: Le 19 juillet, le groupe Canal avait pourtant été auditionné par le CSA pour tenté de défendre ses intérêts et en particulier la séquence qui va aujourd'hui lui coûter 3 millions d'euros. La défense de Canal +, propriétaire de la chaîne C8 dont Hanouna est l’animateur vedette, s’est basée sur la liberté d’expression et le droit à l’humour.

L’avocat de la maison-mère de C8, Emmanuel Glaser, a assuré que Canal + n’accepterait pas d’être taxé d’homophobie, selon cette source. Il a aussi fait valoir devant le CSA que le canular n’était pas une blague homophobe et ne saurait remettre en cause l’engagement de Canal + pour la défense des droits des homosexuels, notamment à travers le financement de films sur ce thème, selon elle.

12h53: On peut noter dans cette décision que contrairement à ce qui était attendu, le CSA a décidé de ne pas suspendre TPMP, comme l'avait préconisait le rapporteur public qui évoquait une suspension de une semaine, mais de frapper sans doute encore plus fort avec une amende de 3 millions d'euros !

12h50: Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a prononcé aujourd’hui à l’encontre de C8 une sanction pécuniaire concernant l’émission Touche pas à mon poste, d’un montant de 3 millions d’euros.

Cette sanction fait suite à la diffusion d’une séquence, le 18 mai dernier, durant laquelle l’animateur a mis en scène des conversations téléphoniques en direct avec des personnes ayant répondu à une fausse petite annonce qu’il avait publiée sur un site de rencontres. Ces personnes, principalement des hommes homosexuels, n’étaient pas informées de l’identité de leur interlocuteur et, croyant être dans le cadre d’une conversation privée, ont pour certaines d’entre elles dévoilé publiquement des informations relevant de leur vie intime et sexuelle. En outre, l’animateur a, tout au long de cette séquence, eu recours à de nombreux clichés et attitudes stéréotypées sur les personnes homosexuelles. Le CSA a estimé qu’en diffusant cette séquence, la société C8 a gravement méconnu le principe de respect de la vie privée, ainsi que son obligation de lutter contre les discriminations.

Par ailleurs, le CSA tient à rappeler qu’il a reçu à ce jour près de 47 000 plaintes concernant ce programme. Depuis 2015, il a traité près de 16 dossiers et a répondu aux plaignants qu’il n’y avait pas eu de manquement pour 4 séquences, prenant notamment en compte le caractère qui se voulait humoristique de l’émission.

Par ailleurs, il a prononcé 3 mises en garde et 2 mises en demeure, outre des courriers d’observation adressés à la chaîne. Il a donc privilégié le dialogue et multiplié les avertissements, sans manifestement être entendu, comme l’atteste la troisième sanction prononcée ce jour.

Il en appelle expressément au sens de la responsabilité des dirigeants de C8 et du groupe Canal+ et leur demande de faire respecter les dispositions de la convention souscrite et les règles fixées par la loi.