La chanteuse Tal victime d'un malaise en sortant de scène hier soir aux arènes du Grau-du-Roi dans le Gard

La chanteuse Tal, qui enchaîne les dates dans le cadre de sa tournée, déclare avoir fait un malaise en sortant de scène hier soir aux arènes du Grau-du-Roi, dans le Gard.

L'interprète de "Are we awake", qui "a l'habitude de faire des photos" après ses concerts, a tenu à rassurer ses fans sur les réseaux sociaux :

"J'ai fait un petit malaise en sortant de scène... Beaucoup de fatigue morale et physique. Mille excuses pour tous ceux qui m'attendaient après le show" a-t-elle écrit.

Avant de rassurer ses fans et de donner la date de son retour : "En tout cas, ça va mieux et je vais maintenant me reposer jusqu'au 7 août pour la date du Lavandou".