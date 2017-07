Le créateur des "Simpsons" va créer une nouvelle série pour Netflix : Un elfe sanguin et un démon seront les héros de "Disenchantment"

Une princesse portée sur la bouteille, un elfe sanguin et un démon seront les héros de "Disenchantment", la nouvelle série animée pour adultes du créateur des "Simpsons", Matt Groening, dont les premiers épisodes seront mis en ligne en 2018 sur Netflix, a annoncé la plateforme vidéo dans un communiqué.

Située dans le royaume médiéval de Dreamland (le pays de rêve), la série mettra également en scène des ogres, des lutins, des trolls et beaucoup de "d'idiots humains", a indiqué Netflix. "+Disenchantment+ parlera de la vie, de la mort, d'amour, de sexe, et du moyen de continuer à rire dans un monde plein de souffrance et d'idiots, malgré ce que les vieux, les magiciens et d'autres lourds vous disent", a expliqué Matt Groening (63 ans), cité dans le communiqué.

L'animation sera réalisée par les Rough Draft Studios, qui ont collaboré avec le créateur des "Simpsons" sur une autre série animée, "Futurama". La série sera mise en ligne par tranches de dix épisodes.

"Disenchantment" ne sera pas la première série animée pour adultes produite par Netflix, qui a déjà lancé "BoJack Horseman" en 2014, salué par la critique, et "F is for Family" en 2015.

Matt Groening a créé en 1989 la série "The Simpsons", qui est aujourd'hui devenue, de très loin, la série américaine, animée ou non, à la plus grande longévité. La chaîne Fox s'est déjà engagée pour deux saisons supplémentaires qui garantissent à la saga d'Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie de souffler ses 30 bougies en 2019.

Les "Simpsons" ont été primés 32 fois aux Emmy Awards, les trophées de la télévision américaine, et "Futurama" (1999-2013) a lui été récompensé six fois.