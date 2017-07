Lyon: Imbroglio autour d'une éventuelle évasion l’homme qui avait agressé des policiers en criant “Allah Akbar” (Lyon Mag)

14h25: Contrairement à ce que pensaient les policiers, partis à sa recherche en catastrophe, l'homme qui s'est évadé de l'hôpital Edouard-Herriot n'était pas l'individu interpellé mardi soir à Villeurbanne annonce maintenant Lyon Mag. Ce dernier est donc toujours hospitalisé, en attente d'être interrogé.

14h03: Selon site LyonMag, l'homme qui était hospitalisé à Edouard-Herriot depuis mardi soir s'est évadé en début d'après-midi. Il est activement recherché dans l'agglomération lyonnaise. (Plus de détails dans un instant)

10h45: Hier soir vers 20h15, "un homme vêtu d'une djellabah et d'une lame de 40 centimètres s'était retranché à son domicile", rapporte Lyonmag. Les forces de l'ordre ont alors tenté une négociation afin que l'homme sorte tranquillement de l'appartement les mains vides et apparentes. "L'individu s'est alors jeté sur les policiers, muni d'un Coran et de son couteau, au cri de "Allah Akbar"".

L'assaillant a légèrement endommagé un bouclier de protection et a été maitrisé à l'aide de deux tasers. Personne n'a été blessé. Le forcené a été transporté à l'hôpital et sera interrogé ultérieurement par les forces de l'ordre sur ses motivations.