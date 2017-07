L’ancien juré de "Nouvelle Star" Sinclair accepte d'être candidat dans la prochaine édition de "Danse avec les stars" sur TF1

La communication de TF1 se poursuit en annonçant l'arrivée de Sinclair comme candidate de "Danse avec les stars".

C'est le Figaro qui a été choisi par la chaîne pour faire cette annonce.

"Je serai dans cette grande aventure physique et assez nouvelle pour moi puisque je ne suis pas vraiment danseur. J’ai un énorme problème de gauche et de droite. (...) Je fais cette émission parce que c’est amusant et que ça fait des années qu’on me le propose.", confie-t-il.

Et d'ajouter: "Ça me faisait très peur, mais, quand on a peur, il faut y aller. Derrière, il y a un truc intéressant à trouver, il y a forcément une réponse. Et aussi une visibilité, une notoriété qui vont servir ma musique."

"Je suis très timide de nature, et là il va falloir que je révèle mes faiblesses, ce sera un truc assez dingue. Sur scène, je suis un personnage, mais là je vais me mettre un peu à poil (rires).", a-t-il poursuivi.

Et l'ex-juré de Nouvelle Star de conclure: "Ça va me faire rire, car je connais le mécanisme. On va me découvrir autrement, parce que j’étais un peu dur, assez pointilleux. Quand on est juré, il faut être exigeant. Je vais me faire un peu allumer, mais c’est marrant. Enfin, ça ne le sera pas très longtemps, je peux être vexé très vite (rires). Quand on bosse durant une semaine cinq heures par jour pour essayer de faire un paso-doble ou un cha-cha-cha et qu’on se fait allumer, je pense qu’on le prend un peu mal."