A Mirande, dans le Gers, la petite fille de 2 ans qui avait disparu dans un camping a été retrouvé noyée dans la rivière

A Mirande, dans le Gers, le corps de la petite fille de 2 ans qui avait disparu dans un camping de la commune a été retrouvé dans la rivière la Baïse à 1 mètre 80 de profondeur. Le corps sans vie a été découvert dans un bras de la rivière qui borde le camping selon France 3.

La fillette a été retrouvée morte à 150 mètres à peine du bungalow où elle passait ses vacances avec ses parents et ses frères et ses sœurs. Une enquête est évidemment ouverte et une autopsie du corps de l'enfant sera pratiquée à Toulouse. Les résultats sont attendus mercredi ou jeudi.

Selon les premières constatations sur place, il s'agirait d'une noyade accidentelle. L'enfant avait échappé à la surveillance de ses parents vers 13H lundi.