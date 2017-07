L'homme qui a agressé à la tronçonneuse plusieurs personnes au nord de la Suisse arrêté par la police hier soir

Le marginal qui avait agressé à la tronçonneuse plusieurs personnes à Schaffhouse, au nord de la Suisse, a été arrêté par la police mardi soir, a annoncé l'agence de presse suisse ATS.

Une vaste chasse à l'homme avait été déclenchée dès lundi matin avec des dizaines de policiers, des chiens renifleurs et un hélicoptère, pour retrouver l'agresseur qui avait réussi à s'enfuir après son attaque, abandonnant sa voiture. Franz Wrousis, un SDF de 51 ans qui qui vit dans les bois ou dans sa voiture sur un vieux matelas au milieu d'ordures, a été interpellé mardi en début de soirée à Thalwil, au sud de Zürich, a précisé l'agence.

La Suisse avait émis mardi un mandat d'arrêt international pour tenter de le retrouver, car Schaffhouse se trouve à quelques kilomètres de la frontière allemande. Des policiers allemands ont d'ailleurs participé aux recherches. Un employé toujours hospitalisé.

Pour une raison encore inconnue, l'homme avait fait irruption lundi matin dans le bureau de la compagnie d'assurance maladie CSS dans un immeuble de la vieille ville.

Armé d'une tronçonneuse, il a grièvement blessé un employé, toujours hospitalisé, mais hors de danger, et infligé des blessures plus légères à un autre employé. Selon un communiqué de la police, deux clients qui se trouvaient dans le bureau ont été "choqués" et un troisième légèrement malmené par les policiers dans la panique qui a suivi l'agression. Une porte-parole de la CSS, citée par l'agence ATS, a confirmé que l'assaillant était un client de la compagnie d'assurances.