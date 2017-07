Finalement, France Télévisions se décide à rendre hommage à Claude Rich décédé vendredi dernier à l'âge de 88 ans

Ce matin, jeanmarcmorandini.com publiait la pétition de Gilles Jacob, président d'honneur du Festival de Cannes pour que le "Service public décide de passer un film" en hommage à Claude Rich.

Il y a quelques minutes, France Télévisions a annoncé, dans un communiqué, que "France 3 et France 5 proposeront aux téléspectateurs de (re)découvrir deux des films de cet immense comédien, "La bûche" et "Crabe-tambour"".

- Lundi prochain à 22h40, France 3 diffusera la comédie "La bûche" de Danièle Thomson où "Claude Rich incarne avec tendresse le patriarche d’une famille de trois enfants, réunie pour un réveillon haut en couleur."

- Lundi 14 août à 20h50, France 5 diffusera dans "Place au cinéma", "Crabe-tambour" de Pierre Schoendoerffe, où "Claude Rich s’allie à Jean Rochefort, Jacques Perrin et Jacques Dufilho pour un numéro d’acteur magistral, dans une œuvre à la fois intime et grandiose sur l’honneur, la patrie et l’Histoire".