Découvrez la date de sortie de "Bond 25", le prochain film de la saga "James Bond" au casting encore incertain

James Bond, le plus célèbre des agents secrets, sera bientôt de retour sur les écrans !

Le 25e volet de la saga la plus longue de l'histoire du cinéma fera son "come-back" le 8 novembre 2019, pour le plus grand plaisir des fans de l'agent 007, qui vont tout de même devoir attendre encore plus de deux ans.

Sur Facebook, la production confirme la date de sortie, le titre ("Bond 25"), mais annonce également que le film sera écrit par le duo Neal Purvis/Robert Wade, scénaristes des deux derniers films de Pierce Brosnan, "Le Monde ne suffit pas" et "Meurs un autre jour".

Le célèbre duo a également écrit tous les films de l'ère Daniel Craig : "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Skyfall" et "Spectre".

Enfin, la production sera assurée par Michael G. Wilson et Barbara Brocoli.

Subsistent quelques inconnues dans l'équation : qui réalisera le film ? qui distribuera "Bond 25" ? qui incarnera l'agent 007 ?

Pour la réalisation, il semble peu probable que Cristopher Nolan soit aux manettes pour le prochain James Bond comme l'affirment plusieurs titres de presse.

Pour la distribution, les productions Eon avec la Metro Goldwyn Mayer sont actuellement en cours de négociations, puisque l'accord avec Sony est arrivé à son terme avec le film "Spectre".

Quant à l'incarnation, si les rumeurs autour d'un(e) remplaçant(e) à Daniel Craig sont insistantes, rien n'a pour l'instant été confirmé.

L'information sera probablement communiquée avant le début des tournages, prévus à la fin de l'année 2018.