Quand TF1 se demande si "L'amour est dans le pré" de M6 ne devrait pas être diffusée après 22h à cause des allusions sexuelles...

Hier soir, M6 misait une nouvelle fois sur "L'amour est dans le pré" présenté par Karine Le Marchand. Le divertissement a fait un énorme carton et a aattiré 4.623.000 personnes, soit 21.2% de part de marché.En face, TF1 qui proposait "Esprits Criminels", a fait pâle figure et n'a séduit que 2.913.000 téléspectateurs et 13.9% de part de marché.

C'est donc avec étonnement que jeanmarcmorandini.com a découvert aujourd'hui sur le site LCI, chaîne du Groupe TF1, un article qui n'était pas vraiment très sympa avec l'émission de Karine Le Marchand. Il est rare qu'une chaîne s'en prenne directement à un programme concurrent, mais on a le sentiment que du côté de LCI, on n'est pas vraiment fan du programme.

L'article pose d'ailleurs une question terrible en titre (Sic): "

"L’AMOUR EST DANS LE PRÉ" : ENTRE BLAGUES COQUINES ET ALLUSIONS GRIVOISES, FAUT-IL LAISSER LES ENFANTS REGARDER L'ÉMISSION ?"

Il y aurait donc un vrai danger pour nos enfants à regarder ce programme, un danger que jusque là personne n'avait perçu ! Et les premiers mots de l'article vont encore plus loin en évoquant la possibilité de ne diffuser le programme qu'après 22h, ce qui au passage arrangerait bien TF1 ! On peut ainsi lire:

"CARRÉ ROSE – Depuis le début de la saison 12 de "L’amour est dans le pré" sur M6, les participants de l’émission présentée par Karine Le Marchand rivalisent de bons mots pour exprimer leurs désirs (et leurs sentiments). Faudra-t-il bientôt la diffuser après 22h ? Ils ont le diable au corps.

Depuis le début de la saison 12 de "L’amour est dans le pré," certains candidats de l’émission de dating de M6 multiplient les allusions grivoises, signe qu’ils n’ont pas envie de perdre de temps en préliminaires… C’est le cas par exemple de Roland, l’agriculteur auvergnat qui n’y va pas par quatre chemins lorsqu’il décrit sa moitié idéale à Michèle, lors du speed-dating : "Ce que je recherche chez une femme pour vivre ensemble, pour partager tout, l'amour, tout, voilà. Et puis de temps en temps un peu la zigounette."

On a le sentiment à lire ces lignes que "L'amour est dans le pré" serait devenu pour LCI, un programme "érotico-rurale" réservé aux plus de 16 ans... Pourtant, pour tous ceux qui regardent cette émission on en est loin, voir même très loin !