Matt Pokora met en ligne une vidéo hyper sexy, en plein entrainement sportif, qui fait craquer toutes les filles ! Regardez

C'est un chanteur qui a toujours été proche de son public et a montré en permanence une attention particulière à ses fans. Et il continue en ce mois de juillet en faisant partager sur son compte Instagram son entrainement sportif en plein soleil et torse nu.

Quand d'autres se prélassent sur les plages, M.Pokora est en pleine séance de sport comme le montrent cette vidéo postée sur son compte avec cette légende:

"Parce que je ne suis pas seulement un chanteur... Je suis un performer... M'entraîner et être toujours en forme fait partie de ce que j'estime être du respect pour les gens qui ont payé pour venir voir mes spectacles #TrainHardPerformBetter"

Regardez