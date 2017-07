INEDIT - Ce soir à 20h55 sur NRJ12, "les secrets des addicts aux stars, au sport, à l'argent" avec Malika Menard - VIDEO

C'est le nouveau magazine d'information de l'été d'NRJ12. Tout l'été, Malika Menard vous propose de plonger "Dans les secrets de..." Ce jeudi soir, à 20h55, vous allez plonger dans les secrets des addicts : stars, sport, argent...

« Tout pour leur idole »

Avec ses Beliebers, Justin est à la tête de l’une des plus importantes communauté de fans au monde au monde ! Celle de Lady Gaga compte 70 millions de personnes surnommées ses « little monsters. ». Un phénomène né grâce aux réseaux sociaux. Mais alors qui sont ces fans 2.0 ? Jusqu’où sont-ils prêts à aller pour leurs idoles ? De Star War à Anna Todd la fan des One Direction qui a vendu plus de 100 millions de livres, décryptage d’un phénomène en pleine mutation.

«Accros au sport»

34 millions de personnes, soit 1 un Français sur 2, affirme pratiquer une activité physique au moins 1 fois par semaine. Et si on nous vante constamment les mérites du sport, on oublie trop souvent de nous avertir d’une chose : il peut rendre accro ! Alors, qui sont ces addicts d’un genre nouveau ? Quels sont les risques d’une pratique sportive intensive sur la santé ? La rédaction de « Dans les secrets de » a mené l’enquête après de ces sportifs qui ont vu leur vie basculer !

« Jeux d’argent : Y’a-t-il danger ? »

Qui n’a jamais rêvé de décrocher le jackpot à la loterie ? Selon l’observatoire des jeux, plus de la moitié des Français ont tenté leur chance au moins une fois dans leur vie. Si pour la plupart jouer n’est qu’un loisir occasionnel, pour d’autres, cela atteint des proportions inquiétantes. 600 000 Français auraient un problème avec le jeu. Alors à quoi ressemble cette passion dévorante ? Comment peut-on sortir de cette spirale infernale ? Argent, maladie, business, immersion dans l’univers impitoyable des jeux d’argent