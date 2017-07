Cinéma: Voici la première photo du 3e volet des "Tuches" qui vont s'installer à l'Elysée ! Sortie en février 2018

Le troisième film de la série des Tuche est actuellement en tournage et on a désormais, non seulement la première photo mais également une partie du scénario:

"La Famille Tuche s’installe à l’Élysée pour une mission à haut risque : gouverner la France. Leur devise : liberté, égalité, fraternituche."

Olivier Baroux est toujours à la réalisation, et Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin, et Théo Fernandez se retrouvent donc sur le perron de l'Elysée.

Les Tuche 2 - Le Rêve américain a attiré 4,6 millions de personnes en salle l'an dernier devenant le quatrième plus gros succès de l'année en France, et le plus gros succès pour un film français.

La sortie du film est prévue pour le 7 février 2018.



Regardez Nabilla dans la série de Netflix... by morandini