La police a procédé à l'interpellation de 156 migrants en gare de Cannes ainsi qu'à celle de l'agriculteur militant Cédric Herrou qui les accompagnait pour se rendre à Nice puis à Marseille pour déposer une demande d'asile, a-t-on appris de sources concordantes.

"Il y a eu 156 interpellations, en majorité des personnes du Soudan", a indiqué la police. Une centaine ont été emmenées en car à Menton et les autres étaient sous garde policière en gare de Cannes en milieu de soirée, en attente d'être transférés à leur tour.

Le militant de Breil-sur-Roya Cédric Herrou a également été arrêté, pour la sixième fois depuis l'an dernier, selon la même source. L'avocat de Cédric Herrou a confirmé son interpellation pour aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière. "Le plus grave, ce n'est pas que Cédric Herrou soit interpellé, je m'interroge sur la façon dont on traite ces personnes-là", a déclaré Me Zia Oloumi.



