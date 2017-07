A la surprise générale, Justin Bieber a annoncé cette nuit "mettre fin immédiatement à sa tournée mondiale"

Justin Bieber a surpris tous ses fans cette nuit en annonçant mettre fin prématurément à sa tournée mondiale, mettant en avant simplement un "imprévu", sans donner de véritable raison.

"En raison d'un imprévu, Justin Bieber va annuler les derniers concerts de sa tournée 'Purpose'", a écrit son manager dans un communiqué. "Justin adore ses fans et déteste les décevoir", a-t-il ajouté, précisant que les billets seraient remboursés. L'entourage de Justin Bieber n'a pas donné de précisions supplémentaires. Au cours des 18 mois de cette tournée, le chanteur a donné plus de 150 concerts.

Le chanteur canadien de 23 ans devait reprendre sa tournée "Purpose" et donner 15 concerts en Amérique du Nord et en Asie.

Le Canadien a souvent été dans l'oeil du cyclone ces dernières années en raison de diverses frasques. Il a notamment été poursuivi par la justice pour avoir participé à une course de voitures illégale à Miami, et pour avoir lancé des œufs sur la maison de son voisin. Les autorités chinoises ont fait savoir la semaine dernière que Justin Bieber ne pourrait pas se produire en Chine dans le cadre de sa tournée, pour causes de "problèmes de comportement".



