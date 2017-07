La femme de Ludovic Chancel apporte une réponse cinglante aux messages de Sheila, la mère de son mari décédé

On aurait pu penser que le drame qui touche cette famille allait calmer les conflits, mais malgré un premier message demandant le silence et le respect, Sheila s'est exprimé à plusieurs reprises sur la disparition tragique de son fils Ludovic. Du coup, c'est sur son compte Facebook que sa femme, Sylvie Ortega Munos, a décidé de répondre, tout en partageant de nombreuses photos de son amour trop tôt disparu.

Voici son message:

"J ai toujours pensé que la folie n existait pas .. et bien à ce jour je peux vous confirmer avec certitude que la folie existe bien !!! Comment prendre en grippe une personne que vs ne connaissez pas et que vs n avez jamais vue de votre vie ( peut être 2 fois demi heure ) pour sauver votre image !! Réponse :par le mensonge et la folie ! Triste très triste !! Mon ange je le répète encore mais tu avais raison sur toute la ligne !!

Je t aime mon bb"

Sylvie Ortega Munos a également partagé une interview de Igor Bogdanoff accordée à Non Stop People, dans laquelle il se défend d'avoir soutenu Sheila à l'enterrement de Ludovic:

"J'étais très proche de Sylvie Ortega Munos et Ludovic Chancel. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j'étais présent aux obsèques de Ludovic Chancel… Contrairement à ce qu’affirme le magazine Closer, j'étais présent à cette cérémonie pour lui et Sylvie et non pour Sheila. Sylvie m’a signalé ce matin que Closer avait diffusé l’information selon laquelle j’étais présent à cette cérémonie pour soutenir Sheila. C’est totalement faux puisque je ne la connais pas. Je ne l’ai jamais rencontrée de ma vie. Ce n’est évidemment pas elle que je suis venue soutenir, mais Sylvie et sa famille".



