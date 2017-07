Vaucluse : Un incendie en cours a déjà dévasté plus de 400 hectares de forêt le massif du Luberon

Un incendie s'est déclaré vers 10h30 ce lundi matin sur la commune de La Bastidonne, dans le Vaucluse. Le feu se propage dans le massif des Trois Frères et la fumée est visible des kilomètres à la ronde. Près de 200 pompiers sont mobilisés et d'importants moyens de sécurité civile sont mis en place : "quatre Canadair, un avion Dash, un avion de coordination et un hélciptère" rapporte France 3.

Ce qui inquiète les pompiers : la vitesse de propagation de l'incendie à cause du vent et la proximité avec une usine électrique, qui présente un risque d'explosion.