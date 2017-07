EN DIRECT - Coups de feu en plein Paris: Un policier a tiré sur un forcené qui lui fonçait dessus en voiture - Il est toujours en fuite (RTL)

16h30: Le point à 16h30

Des policiers patouillent dans le XIXe arrondissement de la capitale lorsqu’ils constatent, qu’à leur vue, un individu tente de se cacher dans une voiture de luxe. Ce dernier réussit à démarrer le véhicule et prend la fuite. Les policiers le prennent aussitôt en chasse.

Une folle course-poursuite s’engage dans les rues de Paris, mais le policier au volant perd le contrôle de son véhicule avant de finir dans un trottoir. Les policiers sortent de leur véhicule. Des collègues viennent aux nouvelles. C’est alors, que, selon les informations de RTL, l’homme pris en chasse réapparaît et fonce délibérément sur les agents. L’un des policiers présents sort son arme de service et tire à deux reprises sur l’avant du véhicule. Ce dernier passe devant les policiers avant de finir sa course dans un lampadaire quelques mètres plus loin.

Son conducteur réussit toutefois, à pied, à fausser une nouvelle fois compagnie aux policiers. Une enquête a été ouverte pour tentative d’homicide sur personnes dépositaires de l’autorité publique à l’encontre de cet homme toujours activement recherché.

14h59: Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide sur personnes dépositaire de l'autorité publique et confiée au 2e district de police judiciaire (DPJ), rapporte LCI.

L’inspection générale de la police nationale (IGPN) a été co-saisie de l’affaire, comme c’est l’usage lorsque des fonctionnaires se servent de leur arme à feu.

14h18: Le forcené n'aurait pas été arrêté après les tirs des policiers et serait donc toujours en fuite à cette heure

14h09: Ce matin, vers 5h, dans le 19ème arrondissement de Paris, un policier a tiré sur un forcené qui lui fonçait dessus en voiture, rapporte RTL.