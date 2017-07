La chanteuse Joyce Jonathan poste des photos d'elle en maillot de bain et déclenche la colère d'internautes

Depuis le mois de février, la maigreur de Joyce Jonathan inquiète ses fans et met en colère d'autres internautes.

Joyce Jonathan a partagé ce week-end deux photos d'elle en train d'essayer des maillots de bain. La chanteuse demande à ses fans de la conseiller: « Je prends, je prends pas ? Je prends. Non je prends pas. Bon, je prends ? » alors qu'elle essaie un maillot de bain blanc une pièce.

« Mange un peu, tu fais flipper », commente un internaute. C'est sûr qu'elle est anorexique" lance un autre.

"si la minceur est jolie LA maigreur ne l'est pas et LA elle ressemble à une petite fille, on monterait son corps sans savoir que c'est elle on se dirait qu il s'agit d'une gamine de 10 ans... Joyce reprend du poids!!!", peut-on également lire.

La jeune femme de 27 ans s'était pourtant dèjà défendue il y a quelques mois déjà dans les pages de Télé Loisirs: "Ça m'a un peu fait de la peine. Depuis quelques mois, je fais pas mal de sport et juste­ment, je consi­dère que je prends soin de moi".