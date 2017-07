Inégalités de salaires : Furieuses, les vedettes féminines de la BBC adressent une lettre à leur direction!

La BBC, le service public audiovisuel britannique, a révélé pour la première fois la semaine dernière les salaires annuels de ses dirigeants et présentateurs vedettes.

Avec plus de 2,2 millions de livres (environ 2,48 millions d'euros) par an, Chris Evans arrive en tête de la liste. Ce producteur de radio anime la matinale sur BBC Radio 2, après avoir été jusqu'en juillet 2016 le présentateur de l'émission télévisée Top Gear, très populaire au Royaume-Uni.

Son salaire est presque cinq fois supérieur à ceux du directeur général de la BBC, Tony Hall, et de la femme la mieux payée du groupe, Claudia Winkleman, présentatrice d'un concours de couture sur BBC Two et de l'émission "Strictly come dancing", version britannique de "Danse avec les stars". Leurs rémunérations oscillent entre 450.000 et 500.000 livres chacun.

Furieuses, une quarantaine de présentatrices stars de la chaîne publique ont donc adressé une lettre ouverte au directeur Tony Hall. « Vous avez dit que la question de l'écart des salaires entre sexes serait réglée d’ici 2020, mais la BBC est au courant depuis des années de la disparité des salaires. Nous vous appelons toutes à agir sans attendre. »

Le PDG de la BBC a reconnu qu’il fallait faire davantage tout en soulignant que si l’écart hommes-femmes était de 10 % en moyenne au sein du groupe, cet écart passait à 18 % au niveau national.