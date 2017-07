L'animateur américain star Jimmy Kimmel donne des nouvelles de son fils de 3 mois opéré à coeur ouvert

Le célèbre présentateur américain avait révélé lors d'une émission de télévision que son fils était né avec une malformation cardiaque et qu'il avait dû être opéré en urgence.

Quelques mois plus tard, il a tenu à rassurer ses fans en publiant une photo de son bébé qui "va mieux". Il a aussi remercié son public pour tous les messages de soutiens qu'il a reçus durant cette difficile période.

"La salle a commencé à se remplir", racontait Kimmel quelques mois auparavant.

"Plus de médecins, d'infirmières et d'équipements ont commencé à entrer et ils ont déterminé qu'il ne recevait pas assez d'oxygène dans son sang. C'est une chose terrifiante".

En luttant pour retenir ses larmes, le présentateur a déclaré qu'un phonogramme du cœur pris quelques heures après la naissance du bébé révélait que Billy avait un défaut cardiaque qui nécessiterait une intervention chirurgicale.

"C'était les trois heures les plus longues de ma vie."

À l'époque, Kimmel avait déclaré que Billy allait «devoir subir une autre opération de cœur ouvert dans trois à six mois pour fermer ces trous, mais que les médecins souhaitaient attendre jusqu'à ce qu'il soit plus grand.

Puis l'enfant en aura une troisième - une procédure non invasive - lors de son adolescence pour remplacer la valve qu'il a maintenant.

Billy is 3 months old & doing great. Thx for the love & support. Please remind your Congresspeople that every kid deserves the care he got pic.twitter.com/XcvvM6XFJ3