La garde à vue pour agression des deux joueurs du Stade Français, Waisea Nayacalevu et Josaia Raisuqe, prolongée

Waisea Nayacalevu et Josaia Raisuqe, deux internationaux du Stade Français sont depuis hier au centre d'une enquête de police. Plusieurs plaintes ont été déposées dans la nuit contre ces deux rugbymen et une troisième personne encore non-identifiée en raison d'un incident avec trois jeunes à la sortie de la discothèque Les Nuits Fauves, situé près de la gare d'Austerlitz.

Josaia Raisuqe, 23 ans, s'en serait notamment pris à une une jeune femme en la plaquant contre le mur et en lui touchant la poitrine. C'est un ami de la jeune femme, qui a révélé l'histoire sur les réseaux sociaux.

Lui et une autre amie auraient ensuite reçu d'autres coups de poing chacun alors qu'ils tentaient de s'interposer et de bloquer le taxi dans lequel entraient les trois hommes.

Selon L'Equipe, des policiers de la Brigade anti-criminalité sont intervenus quelques minutes plus tard. Les deux sportifs devraient être confrontées aux victimes aujourd'hui .

La jeune femme a porté plainte pour agression sexuelle avec circonstances aggravantes, les deux autres pour violences volontaires en état d'ivresse.

La direction du club a publié un communiqué sur son site, dimanche soir, indiquant avoir «pris connaissance des faits qui se seraient produits durant la nuit du 22 au 23 juillet et qui pourraient concerner deux de ses joueurs». Pour autant, «en l'absence d'information officielle, le Stade Français Paris ne peut qu'appeler à la prudence dans les commentaires». «Cependant, en vertu des valeurs qu'il défend, et notamment du respect dû à chacun, le club de la capitale condamne avec la plus grande fermeté toute forme de violence et en particulier les violences faites aux femmes», a écrit le club. I

l ajoute qu'il «prendra, bien évidemment, les mesures appropriées en fonction des faits s'ils étaient avérés.»

Peu avant midi, leur garde à vue a été prolongée, rapporte LCI.



