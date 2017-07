Mobilisation maximum des pompiers aujourd'hui en raison des forts risques d'incendie dans 4 départements

Le département du Var a été placé en «risque incendie de forêt exceptionnel» et les Bouches-du-Rhône en «risque très sévère» pour ce lundi. Un vent violent est prévu, d'après les préfectures de deux départements qui ont interdit l'accès aux massifs forestiers. «Pour la première fois cet été, le département du Var est en risque incendie de forêt exceptionnel» lundi 24 juillet, a indiqué la préfecture du Var. Les neufs massifs du département sont interdits à la promenade et à la circulation.

Dans le département des Bouches-du-Rhône, l'accès aux massifs est interdit en raison «d'un épisode de vent fort», un mistral pouvant atteindre 90 km/h «pour les 3 jours à venir avant une accalmie prévue jeudi», précise la préfecture. «Compte tenu de ces conditions et de l'état de sécheresse de la végétation forte, l'accès aux 24 massifs du département - classés en risque très sévère d'incendie - est interdit et la mobilisation des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers est renforcée», ajoute-t-elle.

En Haute-Corse en raison d'un vent violent prévu pou lundi, la préfecture a également annoncé la fermeture des massifs forestiers lundi. La préfecture de Haute-Corse a par ailleurs demandé aux habitants d'une zone urbanisée à proximité d'une décharge touchée par un incendie, près de Biguglia (Haute-Corse), d'évacuer les lieux à partir de lundi en raison du vent prévu.

Dans les Alpes-de-Haute Provence, «le niveau de danger météo feu de forêt est passé dimanche en risque très sévère dans deux des six zones météorologiques du département», a indiqué la préfecture du département.



