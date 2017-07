A 59 ans, l'actrice Sharon Stone affiche un corps parfait sur ses photos de vacances sur Instagram

Elle fait partie de ses femmes qui plaisent aux hommes du monde entier.

Sharon Stone a enflammé la toile en publiant une photo d'elle en maillot de bain sur son compte Instagram.

L'actrice de 59 ans affiche un corps parfait.

Une main dans les cheveux, Sharon Stone est vêtue seulement d'un bikini bleu et une paire de lunettes de soleil, mais cela a suffit pour recevoir des milliers d'avis favorables de la part des internautes, et on les comprends.