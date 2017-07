Anne Dufourmantelle, 53 ans, philosophe et psychanalyste, est morte noyée ce week-end à Ramatuelle

Anne Dufourmantelle, philosophe et psychanalyste, est décédée tragiquement à l’âge de 53 ans, à Ramatuelle.

Selon Var Matin, elle se baignait à une cinquantaine de mètres du rivage quand elle a été prise de suffocation ; la tentative de réanimation cardio-pulmonaire, administrée pendant une quarantaine de minutes, a échoué.

Selon Tatiana de Rosnay, elle se serait noyée alors qu’elle essayait de secourir un enfant.

«Quand il y a réellement un danger auquel il faut faire face […], il y a une incitation à l’action très forte, au dévouement, au surpassement de soi», confiait à Libération en 2015 celle qui faisait l’Eloge du risque.

Docteur en philosophie de l’université Paris-Sorbonne en 1994 et diplômée de l’université de Brown, elle a enseigné à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris la Villette, à l’Institut des hautes études en psychanalyse, à l’Ecole normale supérieure, à la New York University et signé plusieurs essais et romans dont Intelligence du rêve en 2012 (Payot), Puissance de la douceur en 2013 (Payot) et dernièrement Défense du secret (Payot, 2015).



Anne Dufourmantelle by franceinter



