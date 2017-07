Atteinte d'un cancer rare sur le front, elle partage ses photos chocs à la télé US (Attention images difficiles à regarder)

Bethany Greenway, 39 ans, d’Austin, au Texas, veut que sa victoire contre une forme rare de cancer, appelée mélanome desmoplastique serve désormais de leçon. Elle a donc mis en ligne plusieurs vidéos et elle a également accepté de partager ses photos et son expérience à la télé US.

Enceinte de sa dernière fille en 2015, elle a découvert une tache sombre sur son front. Ignorant ce qu’elle avait, elle pense que c’était les effets de changements hormonaux dus à la grossesse.18 mois plus tard, un douloureux grain de beauté est apparu au niveau de la même zone.

Ayant alors subi une biopsie, celle-ci révéla qu’elle avait une forme agressive de cancer de la peau appelé mélanome desmoplastique.

Les médecins lui ont enlevé son grain de beauté et elle a subi des greffes de peau épuisantes de sa cuisse. Cependant, ils ont également découvert que le cancer s’était déjà propagé aux ganglions lymphatiques et osseux:

"Le rayonnement était le pire absolu. Il était l’enfer pur et simple . Ma peau était couverte de plaies, j’ai perdu ma capacité à goûter la nourriture, ma voix était rauque, au bout d’environ trois semaines, mes cheveux ont commencé à tomber sur la zone traitée. Au moment où j’ai été fini avec le traitement, j’avais également perdu 18 kg, car manger était devenu presque une corvée pour moi."

Elle a diffusé ses photos aux USA et les chaînes de télé consacrent cette semaine de nombreux reportages à la mère de famille.



Atteinte d'un cancer rare sur le front, elle... by morandini