Nouvelle escalade de la violence à Jérusalem: Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies se tiendra lundi - Vidéo

Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies se tiendra lundi sur les violences à Jérusalem, à la demande de la France, de la Suède et de l'Égypte, ont indiqué samedi des diplomates.

Cette réunion doit permettre de "parler urgemment de la façon dont les appels à la désescalade peuvent être soutenus", a indiqué l'ambassadeur suédois à l'ONU Carl Skau.

Samedi, un Palestinien de 17 ans, grièvement blessé par balles dans des heurts à El-Azariyé, à l'est de Jérusalem, a succombé à ses blessures. Non loin, à Abou Dis, un autre Palestinien de 18 ans est mort lorsque le cocktail Molotov qu'il voulait lancer sur les forces israéliennes a explosé sur lui, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Trois Palestiniens avaient également été tués vendredi à Jérusalem-Est et en Cisjordanie vendredi, ainsi que trois Israéliens, à leur domicile dans une colonie près de Ramallah.



Nouvelle escalade de violence à Jérusalem by morandini