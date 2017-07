2.000 policiers mobilisés pour l'arrivée du Tour de France à Paris et un périmètre de sécurité établi sur des Champs-Élysées - Vidéo

Environ 2.000 policiers seront mobilisés pour l'arrivée du Tour de France à Paris dimanche et un périmètre de sécurité sera établi dans le secteur des Champs-Élysées, a indiqué la Préfecture de police de Paris dans un communiqué.

Une "zone de protection et de sécurité", permise par l'État d'urgence, sera établie sur le secteur des Champs-Élysées, comme cela avait été le cas lors de l'arrivée du Tour de France 2016.

Dans ce périmètre, la détention et le transport de "tous objets susceptibles de constituer une arme" sera interdite, tout comme la détention et consommation d'alcools forts, entre 7 heures et 21 heures.

L'accès du public se fera obligatoirement par des points de contrôle.

"Les personnes refusant de se soumettre aux contrôles seront interdites d'accès", indique la préfecture. Les officiers et agents de police judiciaire pourront procéder au contrôle de l'identité "de toute personne, quel que soit son comportement, ainsi qu'à l'inspection visuelle, à la fouille des bagages et à la visite des véhicules", est-il aussi précisé.



