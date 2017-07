Un enterrement de vie de garçon tourne mal en Suisse: 18 blessés dont 3 graves près de Zurich

Un enterrement de vie de garçon a tourné au drame, hier, dans le nord de la Suisse près de Zurich.

Les participants faisaient la fête sur une remorque tirée par un tracteur quand soudain, tracteur et remorque ont basculé dans une descente.

Dix-huit personnes ont été blessées, dont trois grièvement.

Ces derniers souffrent de graves blessures à la tête, au dos et au bassin, mais leur vie n'est pas en danger, a indiqué à l'agence suisse ATS le porte-parole de la police cantonale.

Les quinze autres ont des contusions et des écorchures.

Deux hélicoptères et huit ambulances se sont déplacées pour prendre en charge les malheureux fêtards, et 75 pompiers, secouristes et policiers sont arrivés sur les lieux.



