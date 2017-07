Audiences Access: "50 Mn Inisde" sur TF1 battue par "N'oubliez pas les paroles" de Nagui sur France 2

Avec le week-end et les vacances, peu de monde en access avec TF1 qui doit se contenter de 2.042.000 personnes devant "50 Mn Inside", battu par France 2. Le jeu de Nagui est à 2.209.000 téléspectateurs et 17.7% du public.

Du côté de C8, c'était un best of de Thierry Ardisson et "Salut les terriens" avec 411.000 téléspectateurs et 3% de part de marché.