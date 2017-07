Selon Interpol, l'Etat Islamique a envoyé 170 terroristes formés pour commettre des attentats vers l'Europe

Interpol a diffusé une liste de 173 combattants de l'Etat islamique (EI) qui ont été formés à commettre des attentats suicides en Europe en représailles aux défaites militaires que subit l'organisation terroriste au Moyen-Orient, rapporte samedi le journal britannique The Guardian.

L'organisation internationale de police criminelle a conçu cette liste à partir de renseignements américains collectés sur le front des combats contre l'EI en Syrie et en Irak. D'après les services de renseignement et de lutte contre le terrorisme européens, il existe un risque que des kamikazes frappent le Vieux continent lorsque l'autoproclamé califat de l'organisation terroriste s'effondrera. Il n'y a pas encore de preuve que les personnes figurant sur la liste sont déjà arrivées en Europe. Mais le fait qu'Interpol diffuse celle-ci signifie, selon The Guardian, que l'on collecte des informations à leurs propos et que l'on s'attend à des actes terroristes à grande échelle. La liste a été diffusée le 27 mai par le secrétaire général d'Interpol.

L'organisation de police expliquait alors dans une note d'accompagnement qu'il s'agit de "combattants de l'EI qui ont été formés à l'utilisation des explosifs afin de pouvoir faire le plus de victimes possible. Ils se déplacent via différents pays afin de participer à des actes terroristes."



